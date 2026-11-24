Come vedere RB Lipsia-Lens con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Il RB Lipsia ospita il Lens alla Red Bull Arena in una sfida di Champions League tra due squadre ancora alla ricerca di stabilità in Europa.

Il Lipsia arriva in condizioni migliori. La squadra di Martin Demichelis ha vinto tre delle ultime cinque partite e, nell’ultima gara, ha battuto l’Union Berlino 5-1 in Bundesliga, mostrando tutto il potenziale del suo attacco.

La difesa è stata meno convincente. Il Lipsia ha subito 11 gol in queste cinque partite e la sconfitta interna per 3-2 contro il Manchester City a inizio mese ha mostrato quanto rapidamente possa andare in difficoltà.

Il Lens arriva in Sassonia con problemi propri. La squadra di Didier Digard ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e la sconfitta per 9-1 contro il Como in questa competizione pesa ancora.

Nel fine settimana si sono visti piccoli segnali di ripresa: il pareggio per 1-1 contro il Tolosa in Ligue 1 ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Il Lens, però, ha segnato soltanto cinque gol nelle ultime cinque partite, un dato che rende particolarmente difficile la trasferta a Lipsia.

Entrambi i club occupano le zone basse della classifica di Champions League, quindi i punti sono importanti per tutte e due le squadre. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di RB Lipsia-Lens, comprese le opzioni per la TV e lo streaming, non sono al momento disponibili. Questa sezione sarà aggiornata quando verranno confermati i detentori dei diritti.

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