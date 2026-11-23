Come vedere RB Leipzig-Lens con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Scegli un servizio VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva titolare dei diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Il RB Leipzig ospita il Lens alla Red Bull Arena in una sfida di Champions League tra due squadre ancora alla ricerca di stabilità in Europa.

Il Lipsia arriva in condizioni migliori. La squadra di Martin Demichelis ha vinto tre delle ultime cinque partite e, nell’ultima uscita, ha battuto l’Union Berlino 5-1 in Bundesliga, mostrando quanto possa essere incisiva in attacco.

La difesa è stata meno convincente. Il Lipsia ha subito 11 goal in queste cinque partite e la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Manchester City, arrivata all’inizio del mese, ha mostrato quanto rapidamente possa andare in difficoltà.

Il Lens arriva in Sassonia con problemi propri. La squadra di Didier Digard ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e la sconfitta per 9-1 sul campo del Como in questa competizione pesa ancora.

Nel fine settimana si sono visti piccoli segnali di ripresa: l’1-1 contro il Tolosa in Ligue 1 ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Il Lens, però, ha segnato appena cinque goal nelle ultime cinque partite, e questo rende la trasferta a Lipsia particolarmente difficile.

Entrambi i club occupano le zone basse della classifica di Champions League, perciò i punti sono importanti per tutti e due. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di RB Leipzig-Lens, comprese le opzioni per vederla in TV e streaming, non sono al momento disponibili. Questa sezione sarà aggiornata quando saranno confermati i titolari dei diritti.

Notizie sulle squadre e rose