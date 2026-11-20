Come vedere Rayo Vallecano-Valencia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Il Rayo Vallecano ospita il Valencia al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid in una partita di LaLiga che pesa in entrambe le zone della classifica.

Il Rayo arriva a questa sfida dopo risultati alterni. La squadra di Benat San Jose ha perso l’ultima partita per 1-0 contro la Real Sociedad, dopo aver battuto nettamente il Celta Vigo per 3-0. È al 14° posto in classifica e vuole evitare di scivolare ancora prima che si riduca il margine sulle ultime tre.

Il Valencia si presenta a questa partita sotto pressione. La squadra di Javier Aguirre è 19ª in LaLiga e ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare di campionato. La sconfitta per 3-0 sul campo del Real Madrid lo scorso fine settimana non ha aiutato il morale, anche se il successo per 6-0 sul Tavernes de la Valldigna in Copa del Rey, il 10 novembre, ha offerto un po’ di sollievo.

La lista degli infortunati del Valencia è lunga. Aguirre deve fare a meno di sei giocatori e Jose Gaya è squalificato: la rosa è così ridotta in diversi reparti.

Anche il Rayo deve fare i conti con alcune assenze. Emil Audero dovrebbe partire titolare in porta, alle spalle di una difesa a quattro che comprende Adria Pedrosa e Andrei Ratiu.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle ultime due stagioni senza che nessuna riuscisse a vincere in trasferta. I precedenti indicano una sfida equilibrata.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Rayo Vallecano-Valencia in diretta.

Le opzioni per vedere Rayo Vallecano-Valencia in TV e streaming sono elencate qui sotto. Chi si trova fuori dalla propria area di residenza può accedere alla partita usando ExpressVPN.

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