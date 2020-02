Raiola esalta de Ligt: "Un Rembrandt, sta diventando 'Ronda di notte'"

Mino Raiola ha una qualità: appena dice qualcosa, le sue parole fanno immediatamente il giro del mondo. Ed è così anche questa volta, con le dichiarazioni che il potentissimo procuratore rilascia al portale olandese 'Sportmagazine'. Tra gli argomenti principali, anche il calciomercato.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

"Non vorrei essere arrogante, ma questo modo di fare mercato credo di averlo inventato io. Il mercato è diventato uno show, un intrattenimento, un'industria. Come a teatro: a gennaio si alza il sipario e comincia la musica. Dietro le scene, però, i protagonisti si sono esercitati per mesi".