Raiola: "Con Ibrahimovic aumenterebbe l'appeal della Serie A"

Manca sempre meno al giorno decisivo che potrebbe segnare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in : lo svedese comunicherà a breve la sua decisione, attorno alla quale c'è una grande attesa e speranza da parte dei tifosi di alcune squadre.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il suo agente Mino Raiola non ha smentito la possibilità che il proprio assistito approdi in , che trarrebbe beneficio dalla presenza di un campione del genere.

"Come andrà a finire? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l'appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la ogni week-end…".

, e in lizza per convincere Ibrahimovic a dire 'sì'. Ma occhio all'ipotesi estera.

"Quale delle tre squadre sceglierà? Chissà, noi siamo uomini liberi. Il ritiro? Non escludo nulla, ma è molto difficile. Ibra sta ancora benissimo. Estero? Perché no? Non è detto che debba per forza scegliere l’Italia. Dove mi piacerebbe vederlo? Lontano da me, così la smetterà di stressarmi!".