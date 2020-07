La denuncia della ragazza: "Sono stata aggredita da Abdou Diakhate"

La giovane Samantha ha raccontato di aver subito una dura aggressione dal giocatore classe '98: "Nessuno mi ha aiutata".

Bufera a Firenze che coinvolge anche il mondo del calcio. Samantha Luisa Duarte, giovane modella toscana, ha infatti raccontato in un video su Facebook di essere stata aggredita da Abdou Diakhate , classe 1998 ex attualmente di proprietà del ed appena tornato dal prestito al Lokeren.

La ragazza, come riporta La Repubblica , ha evidenziato sul noto social di essere stata aggredita in un locale di Firenze, senza trovare soccorso da parte di nessuno: sarebbe stata aiutata solamente da una sua amica, dopo che Diakhate (dal quale per ora non è arrivato nessun commento, alla pari del legale) avrebbe colpito duramente la giovane.

L'articolo prosegue qui sotto

E' stata presentata una denuncia alla polizia e sono attualmente in corso accertamenti dopo che l'avvocato della ragazza ha evidenziato come all'origine dell'attacco ci sarebbe un incontro tra la modella ventenne e l'attuale compagna di Diakhate avvenuto tempo prima. I due erano stati anche compagni di scuola.

Altre squadre

Samantha Luisa Duarte ha raccontato così su Facebook:

"Ho vent'anni sono di Firenze e giovedì sera alla Summer Suite sono stata aggredita da Abdou Diakhate, un ex giocatore della Fiorentina attualmente giocatore del Parma... Mi ha chiamato per parlare e io sono andata lì per parlare, mi ha tirato un cazzotto e mi ha rotto la mandibola nella parte destra e sinistra, lunedì sono stata costretta a operarmi e per mesi dovrò mangiare pappine e fare riabilitazione. Quando sono stata picchiata mi ha lasciato in una pozza di sangue e nessuno mi ha aiutato...".

Il racconto, tra le lacrime della ragazza, è poi proseguito così:

"I buttafuori non mi hanno aiutato, hanno scortato lui alla macchina. Nessuno mi ha aiutato tranne la mia amica. Nessuno di quelli che lavoravano lì mi ha prestato soccorso, hanno fatto finta di niente e io voglio giustizia perché non funziona così. Non esiste che un uomo possa rompere le ossa a una donna e invece di essere soccorsa lei, viene scortato lui alla macchina perchè è un famoso calciatore. Non esiste".

Nel video la ragazza porta i segni di un'aggressione, mentre dal locale, tramite il titolare Luca Sernesi, smentiscono di non averla soccorsa:

"Siamo intervenuti appena ci siamo accorti dell'accaduto, abbiamo anche chiamato il 118 poi abbiamo saputo che l'ambulanza era già stata avvertita dalle amiche della ragazza. L'aggressore è stato poi scortato non dal personale di sala ma dai suoi amici che lo hanno allontanato".

La ragazza è stata operata all'ospedale di Careggi lo scorso lunedì, per poi essere dimessa nella giornata successiva.