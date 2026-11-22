Come vedere Racing Santander-Real Sociedad con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Il Racing Santander affronta la Real Sociedad all’Estadio El Sardinero in una sfida di LaLiga tra due squadre con ambizioni diverse. La formazione di Jose Lopez, neopromossa, punta a consolidare il proprio posto nella metà alta della classifica, mentre gli ospiti di Pellegrino Matarazzo arrivano con gli impegni europei che rendono ancora più importante ogni punto in campionato.

Il Racing è decimo in LaLiga e ha dimostrato di poter competere a questo livello. La vittoria per 1-2 sul campo del Malaga nell’ultima partita ha mostrato la sua capacità di ottenere risultati in trasferta. In questa stagione ha già battuto anche l’Espanyol.

La Real Sociedad è quinta e attraversa un buon momento di forma. Ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e, nell’impegno più recente, ha superato il Rayo Vallecano per 1-0 in campionato. Con l’Europa League che si aggiunge agli impegni nazionali, la profondità della rosa sarà messa alla prova nelle prossime settimane.

Gli ospiti arrivano a questa sfida con alcuni problemi di infortuni: Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola e Mamadou Sarr sono tutti indisponibili. Takefusa Kubo e Carlos Soler dovrebbero figurare in quello che si preannuncia un undici titolare competitivo per Matarazzo.

Per il Racing, Andres Martin risulta indisponibile, anche se Lopez ha abbastanza alternative in rosa per schierare una formazione competitiva all’El Sardinero.

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