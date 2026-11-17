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Finalmente per la Juventus stanno iniziando ad arrivare notizie confortanti sul futuro di Kenan Yildiz che, dopo giorni di incertezza sul suo infortunio, si è rivisto in campo.

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Il centrocampista turco Kenan Yildiz è ancora ai box fin dalla prima parte di stagione dopo l'infortunio al piede accusato nel corso della prima partita stagionale contro il Frosinone. La Juventus di fatto è priva del suo numero 10 fin dallo scorso agosto e, dopo l'intervento andato in scena il 31 agosto ad Augsburg in Germania, c'è grande attesa per rivederlo in campo.

SI ALLENA CON IL PALLONE

E dalla Continassa (e dai profili social del club bianconero) dopo l'apprensione dei giorni scorsi, sono finalmente arrivate delle buone notizie per Luciano Spalletti che, in sua assenza, ha dovuto cambiare più e più volte il modulo. L'ex-Bayern Monaco si è infatti rivisto su un campo da calcio con la palla al piede. Nulla di incredibilmente eccezionale, ma un segnale che la data del rientro in campo si avvicina.

"UN PASSO ALLA VOLTA"

Yildiz nel video si mostra prima in una corsa blanda, poi in una corsa con conduzione del pallone, poi in un piccolo slalom fra i conetti con cambi di direzione e infine con dei piccoli passaggi con il preparatore. La Juventus ha descritto così il video: "One step at a time" che letteralmente si traduce con "un passo alla volta", segno che il rientro non è così lontano.

LA DATA DEL RIENTRO

La tabella di marcia, come riportato da diversi media italiani, in realtà prevedeva un rientro in campo per questo genere di attività già all'inizio della scorsa settimana, ma così come specificato dalla Juventus, il club non ha alcuna fretta nel rimettere Yildiz in campo e, magari, rischiare altre problematiche. Quando il turco tornerà in campo sarà al 100% e per restarci il più a lungo possibile. Spalletti ha bisogno di lui, ma dovrà pazientare. La sensazione è che servirà ancora poco meno di un mese prima di un ritorno fra i titolari.