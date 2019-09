Quando torna Perotti dall'infortunio? I tempi di recupero

L'attaccante della Roma dovrà stare fermo per diverse settimane dopo l'infortunio accusato ad agosto.

Nuovo stop per Diego Perotti, non proprio esente da infortuni durante i suoi anni italiani. L'attaccante argentino si è dovuto fermare proprio prima dell'inizio del campionato e non potrà giocare con la sua per diverso tempo. Dal mercato è arrivata una mano, ma per Fonseca risulta essere comunque una tegola, vista l'importanza del giocatore nella sua idea di gioco.

INFORTUNIO PEROTTI

Perotti ha rimediato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro prima della gara inaugurale della Roma, pareggiata 3-3 all'Olimpico. Un k.o che Petrachi e la dirigenza giallorossa hanno superato grazie all'ingaggio di Mkhitaryam, che sarebbe comunque potuto arrivare anche senza l'infortunio dell'argentino.

QUANDO TORNA PEROTTI?

QUALI GARE SALTA PEROTTI?

A meno di sorprese, sia in positivo che in negativo, Perotti potrà tornare a disposizione di Fonseca a fine ottobre. La sensazione è che l'esterno della Roma sarà nuovamente arruolabile per la prima gara di novembre, dopo essersi nuovamente allenato con i compagni dopo uno stop importante.

Dopo aver saltato il Derby contro la e il già citato match del primo turno contro il , Perotti non ci sarà neanche per le sfide contro , , , , , e .

Perotti dovrà saltare anche le prime due gare di contro l'Istanbul Başakşehir e il Wolfsberg. La speranza della Roma è quello di averlo nuovamente a disposizione per il big match contro il previsto il 2 novembre.

TEMPI DI RECUPERO PEROTTI

Stop di due mesi per Perotti, che ha cominciato il recupero a fine agosto e sarà in campo tra fine ottobre e inizio novembre. Un'arma per ora scarica, nuovamente preziosa per la Roma tra qualche settimana. Tifosi e fanta-allenatori dovranno attendere.