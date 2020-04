Quando Gascoigne fu dichiarato morto: "Per due volte"

Paul Gascoigne si è preso spesso le prime pagine dei giornali in carriera: purtroppo non sempre per meriti sportivi.

Una vita vissuta al limite, a stretto contatto con la morte che ha rischiato seriamente di prenderselo in più occasioni: Paul Gascoigne è tutto fuorché un personaggio noioso, famoso più per le sue imprese extra-sportive che per le prodezze regalate sui campi di calcio.

Passato anche in alla dove rimase tre anni tra il 1992 e il 1995, l'ex centrocampista inglese ne ha combinate di cotte e di crude: una volta fu ad un passo dal dire addio per sempre ad amici e familiari, come si evince da questa dichiarazione riportata da 'Marca'.

"Il giorno dopo l'incidente, l'ospedale dichiarò che ero morto due volte durante il viaggio in ambulanza. Ho dovuto sistemare i denti, ne avevo rotti 9. E se il mio cuore smettesse di battere? Non so, ero morto".

Ma i problemi maggiori sono arrivati a causa della dipendenza dall'alcol che lo ha reso schiavo del bere.

"Non sono mai sicuro che non berrò di nuovo. So solo che non berrò nei prossimi 10 minuti. È vero: stasera non so. Nel momento in cui sono convinto che non ho intenzione di bere, finirò per bere".