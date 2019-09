Qualificazioni Euro 2020, i risultati: Spagna ok, vola l'Armenia

La Spagna ottiene la sesta vittoria in altrettante partite, la Grecia si fa recuperare dal Liechtenstein.

Diverse sicurezze e qualche sorprese nella domenica di calcio internazionale in giro per il continente, ovvero per le sfide valide alla qualificazione all'Europeo 2020. Tra queste il successo dell' , sempre più vicina ad ottenere il pass per il torneo del prossimo anno.

Nel gruppo J, ovvero quello dell'Italia, la grande sorpresa è il pareggio tra Grecia e Liechtenstein: una notizia positiva per Finlandia, e sopratutto Armenia, che grazie ai risultati odierni spera nella qualificazione grazie al 4-2 firmato Mkhitaryan contro il compagno di squadra Dzeko.

Tutto facile nel girone F per la , che regola le Far Oer ottenendo la sesta vittoria in sei gare: dietro la Roja non si fanno male e Norvegia, dando vita ad un pareggio che fa comunque il gioco della Romania, vittoriosa su Malta grazie al goal di Puscas.

Nessun problema per la contro Gibilterra, mentre nello stesso gruppo Georgia e non sono andate oltre lo zero a zero.

GRUPPO D

GEORGIA-DANIMARCA 0-0

SVIZZERA-GIBILTERRA 4-0 [37' Zakaria, 43' Mehmedi, 49' pt Rodriguez, 87' Gavranovic]

GRUPPO F

ROMANIA-MALTA 1-0 [47' Puscas]

SPAGNA-FAR OER 4-0 [13' e 50' Rodrigo, 90' e 93' Alcacer]

SVEZIA-NORVEGIA 1-1 [45' Johansen (N), 60' Forsberg (S)]

GRUPPO J

ARMENIA-BOSNIA 4-2 [3', 66' Mkhitaryan (A), 13' Dzeko (B), 70' Gojak (B), 77' Hambardzumyan (A), 95' aut. Loncar (A)]

FINLANDIA-ITALIA 1-2 [59' Immobile (I), 72' rig. Pukki (F), 79' rig. Jorginho (I)]

GRECIA-LIECHTENSTEIN 1-1 [33' Masouras (G), 85' Salanovic (L)]