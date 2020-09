PSG-Marsiglia finisce in rissa: cinque espulsi nel recupero

In pieno recupero espulsi Paredes, Kurzawa e Neymar nel PSG, Amavi e Benedetto nel Marsiglia. Le Classique finisce 9 contro 8.

Finisce nel peggiore dei modi la seconda giornata di campionato del , che incassa la seconda sconfitta in altrettante partite e deve fare i conti con ben tre espulsi in un finale di fuoco contro il , che ha costretto l'arbitro a estrarre addirittura cinque cartellini rossi in totale.

Gli animi tesi caratterizzano l'intera partita ma sfociano in rissa totale nel finale in pieno recupero: volano calci e pungi a palla ferma e arrivano due rossi per parte. Kurzawa e Paredes da una parte, Amavi e Benedetto dall'altra.

Poco dopo il direttore di gara vede le immagini al var e punisce un pugno di Neymar alla testa di Alvaro con l'espulsione del brasiliano, che ora rischia una lunga squalifica. La stessa stella del club parigino uscendo dal campo si avvicina alla telecamera e prova a giustificare l'accaduto con le proprie motivazioni: "Perchè è un razzisata, ecco perchè l'ho colpito".