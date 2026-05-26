Programma TV della Repubblica Ceca per i Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 dalla Repubblica Ceca
Per seguirle dall'estero, connettiti a un server in Repubblica Ceca e guarda le partite in streaming su Česká televize (ČT).
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV nella Repubblica Ceca?
Nella Repubblica Ceca i diritti TV sono divisi tra la TV di Stato e un grande gruppo privato, quindi potrai vedere tutte le partite in chiaro o in digitale.
Ecco come potrai seguire il torneo:
- Česká televize (ČT): l’emittente pubblica trasmetterà in chiaro più di 50 partite. Potrete vederle in diretta su ČT sport o in streaming gratuito su ČT sport Plus (iVysílání).
- Grazie a un accordo di sublicenza, Nova trasmetterà in esclusiva altre 50+ partite, principalmente su Nova Action e sul canale principale TV Nova.
- Le partite più importanti (inaugurazione, finale 3° posto, finale e tutte quelle della nazionale ceca) saranno trasmesse in contemporaneasu ČT sport e Nova Action.
- Per vedere tutte e 104 le gare in un unico posto, la piattaforma premium Oneplay di Nova offre streaming con funzioni interattive avanzate, comprese le partite in sublicenza a ČT.