Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Uruguay: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Uruguay
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🌎 Paese
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canale 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV
🇪🇸 Spagna
DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Uruguay?
In Uruguay i diritti di trasmissione sono di Canal 5, Antel e DirecTV Sports.
Ecco come seguirlo:
📺 Televisione in chiaro
Canal 5: l’emittente pubblica trasmetterà in chiaro le partite più importanti, comprese quelle della Celeste e la finale. Non serve abbonamento.
📱 Streaming digitale
Antel TV e DGO: la piattaforma pubblica Antel TV offrirà gratis in streaming i match in chiaro a chi si trova in Uruguay. Per vedere tutte le 104 partite, DirecTV Sports (DSports) offre la copertura completa in pay-TV, con dirette, multi-angolazione e analisi 24/7 sui suoi canali e sull’app DGO.