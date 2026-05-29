Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svezia: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Svezia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server svedese e guardale in streaming su SVT Play o TV4 Play.

Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Svezia?

In Svezia i diritti di trasmissione ufficiali e esclusivi dei Mondiali FIFA 2026 sono condivisi tra l’emittente pubblica SVT e la rete commerciale TV4.

Ecco come seguirlo:

📺 TV in chiaro

SVT e TV4 si divideranno le partite per garantire copertura totale in chiaro: potrai vedere tutte le gare della Svezia e la finale senza abbonamento.

📱 Streaming digitale gratuito

SVT Play e TV4 Play: l’intero torneo sarà trasmesso in streaming gratis per chi si trova in Svezia. Tramite app o siti ufficiali, potrai seguire tutte le dirette, rivedere i momenti salienti e ascoltare le analisi degli esperti su smartphone, tablet o smart TV.











