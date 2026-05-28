Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico
Per seguirle dall’estero, usa una VPN: connettiti a un server messicano e guarda in streaming. Tutte le partite del Messico saranno trasmesse in chiaro dalle emittenti nazionali Televisa (Canal 5 o Las Estrellas) e TV Azteca (Azteca 7), o in streaming su ViX, TUDN En Vivo e Azteca Deportes En Vivo.
🌎 Paese
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN in diretta | Azteca Deportes in diretta | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico?
In Messico i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite Televisa, Univision e TV Azteca, e gli operatori pay-TV.
Ecco come seguirlo:
📺 In chiaro
TelevisaUnivision e TV Azteca trasmetteranno in chiaro alcune partite, tra cui tutte quelle di El Tri e la finale, sui canali Canal 5, Las Estrellas e Azteca 7.
📱 Streaming digitale e piattaforme premium
ViX, la piattaforma di streaming di TelevisaUnivision, trasmette in Messico tutte le 104 partite del torneo. Su ViX trovi il calendario completo, la copertura multipiattaforma e le analisi di TUDN. I feed gratuiti delle partite in chiaro sono disponibili su TUDN En Vivo eAzteca Deportes En Vivo.