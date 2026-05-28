Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico

Per seguirle dall’estero, usa una VPN: connettiti a un server messicano e guarda in streaming. Tutte le partite del Messico saranno trasmesse in chiaro dalle emittenti nazionali Televisa (Canal 5 o Las Estrellas) e TV Azteca (Azteca 7), o in streaming su ViX, TUDN En Vivo e Azteca Deportes En Vivo.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico?

In Messico i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite Televisa, Univision e TV Azteca, e gli operatori pay-TV.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

TelevisaUnivision e TV Azteca trasmetteranno in chiaro alcune partite, tra cui tutte quelle di El Tri e la finale, sui canali Canal 5, Las Estrellas e Azteca 7.

📱 Streaming digitale e piattaforme premium

ViX, la piattaforma di streaming di TelevisaUnivision, trasmette in Messico tutte le 104 partite del torneo. Su ViX trovi il calendario completo, la copertura multipiattaforma e le analisi di TUDN. I feed gratuiti delle partite in chiaro sono disponibili su TUDN En Vivo eAzteca Deportes En Vivo.







