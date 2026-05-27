Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Germania
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server tedesco per accedere ai canali locali come ARD e ZDF.
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in Germania?
In Germania i diritti sono divisi tra un operatore premium e le emittenti pubbliche, per una copertura totale in pay-TV e alcune partite in chiaro.
Ecco come potrai seguire il torneo:
- Pay TV e streaming:MagentaTV (Magenta Sport), di Deutsche Telekom, trasmette tutte le 104 partite indiretta, con analisi tattiche.
- In chiaro, le emittenti pubbliche ARD e ZDF trasmetteranno 30 partite ciascuna, sempre gratis.
- Per legge, i grandi eventi sportivi sono protetti: apertura, semifinali, finale e tutte le partite della Germania saranno sempre in chiaro.
- In streaming: chi non ha la TV via cavo può vedere le gare in chiaro tramite le app ARD Mediathek e ZDF Live, mentre gli abbonati a MagentaTV hanno accesso a tutto il torneo su MagentaSport.