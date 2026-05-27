Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Francia: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Francia
Per vedere in chiaro le 54 partite della Francia, incluse quelle della campagna mondiale dell'Inghilterra, collegati a un server francese tramite VPN e sintonizzati su M6.
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in Francia?
Per la prima volta dal 1978, TF1 non trasmetterà alcuna partita. I diritti sono stati assegnati a un canale commerciale in chiaro e a un canale premium via cavo.
Ecco come seguire il torneo:
- In chiaro:M6 trasmetterà 54 partite gratis, comprese tutte quelle della Francia, l’apertura, le semifinali e la finale.
- beIN Sports trasmette tutte le 104 gare con analisi pre-partita.
Streaming: - Le 54 partite in chiaro sono visibili gratis su M6
+. - Tutte le 104 partite sono disponibili per gli abbonati su beIN CONNECT.
Molotov TVè una piattaforma di streaming francese che riunisce canali TV in diretta.
Per vedere i Mondiali FIFA 2026 in Francia, Molotov è un gateway digitale comodo. Ecco come funziona:
- Streaming delle partite gratuite (M6): dato che M6 detiene i diritti in chiaro di 54 match, non serve usare l’app M6+. Basta aprire Molotov e sintonizzarsi su M6 in diretta.
- Molotov trasmette già la programmazione ufficiale di M6 dedicata alla preparazione al torneo e le repliche dei documentari (come la serie "En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026"), rendendola un punto di riferimento per l'entusiasmo che circonda il torneo.
- Con i giusti abbonamenti o add-on, Molotov può anche sbloccare pacchetti sportivi premium.