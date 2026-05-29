Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 a Panama
Per seguirle dall'estero, usa una VPN e collega il dispositivo a un server panamense. Basta connettersi a un server panamense tramite VPN per guardare le partite in diretta streaming. Le gare di Panama saranno trasmesse in chiaro dalle emittenti nazionali RPC TV e TVN Canal 2 (anche tramite le app Medcom GO e TVN Pass), con copertura premium su Tigo Sports.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 a Panama?
In Panama i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite Medcom e TVN Media e alcune piattaforme via cavo premium.
Ecco come seguirlo:
📺 Canali in chiaro
RPC TV (Canal 4) e TVN Canal 2 trasmetteranno in chiaro alcune partite, compresi gli incontri chiave e la finale.
📱 Streaming digitale e premium
Tigo Sports trasmette tutte le 104 partite del torneo a Panama. Le gare base sono visibili sulla TV locale, mentre l’intero girone, incluse le sfide del Gruppo L di Panama, si può seguire sull’appTigo Sports e sul servizio via cavo. Le partite in chiaro sono anche visibili in streaming sulle app Medcom GO e TVN Pass.