Venezia e Bologna aprono la 13^ giornata di Serie A, affrontandosi al Penzo nel Friday Night. Per i lagunari è la chance di riscattarsi dopo lo 0-4 rimediato allo Stadium contro la Juventus, con la caccia costante a punti che facciano riemergere gli arancioneroverdi dalla zona retrocessione.

Il Bologna, che con Palladino ha avuto fin qui un ottimo ritmo di marcia, vuole ritrovare la vittoria dopo l’1-1 contro l’Udinese di domenica scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI

Nel Venezia, Nicola sorride perchè tornano fra i disponibili Mazzocchi e Basic come alternative a centrocampo e sugli esterni. In difesa è Moreno il favorito per un posto nel centro della difesa, mentre in avanti è inamovibile la coppia formata da Yeboah e Adams.

Nel Bologna, invece, ancora out Enem, Miranda e Holm. Ampio ballottaggio offensivo, in cui però Orsolini e Piccoli partono avanti su Bernardeschi e Odgaard.

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DOVE VEDERE VENEZIA-BOLOGNA

Venezia-Bologna, in programma stasera, venerdì 27 novembre 2026 alle 20:45, sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Sulla piattaforma satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).