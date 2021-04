Probabili formazioni Atalanta-Bologna: Pessina torna titolare

L'Atalanta ospita il Bologna nel posticipo domenicale di Serie A: riecco Pessina sulla trequarti assieme a Muriel, Palacio guida l'attacco felsineo.

Il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, maturato in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Gosens, ha fatto rallentare l'Atalanta che ha fallito il sorpasso al Milan al secondo posto: gli orobici restano comunque in piena corsa per la Champions League, anche se il ritorno dirompente del Napoli dalle retrovie può indurre qualche preoccupazione.

La medicina per tutti i 'mali' è una vittoria nel posticipo domenicale: sulla strada dei ragazzi di Gasperini c'è un Bologna praticamente tranquillo con i suoi 38 punti, che lo mettono al riparo dall'agguerrita lotta per la salvezza.

I bergamaschi dovrebbero schierarsi con la difesa a quattro composta dai terzini Toloi e Maehle e dai centrali Romero e Djimsiti, con Gollini a presidiare i pali della porta. De Roon e Freuler (quest'ultimo in leggero vantaggio su Pasalic) a formare la diga mediana alle spalle di una batteria di trequartisti di assoluta qualità: Malinovskyi, il rientrante Pessina e Muriel, tutti a supporto di Zapata. Hateboer convocato.

Mihajlovic potrebbe dare fiducia ad Antov (favorito su Danilo) al centro della retroguardia accanto a Soumaoro, con De Silvestri e Mbaye ad agire da terzini. Schouten e Svanberg a centrocampo, immediatamente dietro a Svanberg, Soriano e Barrow che assistono l'unica punta Palacio.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.