Atalanta-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il pari con la Roma, l'Atalanta ospita il Bologna per la 33ª giornata di Serie A. Tutto su formazioni e come vedere la partita in tv e streaming.

ATALANTA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nel posticipo serale del Gewiss Stadium, Atalanta e Bologna chiudono il programma domenicale della 33ª giornata di un campionato di Serie A che volge verso il rush finale. Dopo le vittorie di prestigio contro Juventus e il pari con la Roma, Gian Piero Gasperini vuole tornare subito alla vittoria per piazzare una grossa ipoteca sul discorso Champions League.

A Bergamo arrivano i felsinei, guidati da Sinisa Mihajlovic e forti di una situazione di classifica che lascia spazio ad una certa serenità in casa rossoblù. Sono dieci, a sei giornate dalla fine, i punti di vantaggio che Soriano & co possono amministrare sulla zona retrocessione. Nell'ultima uscita è arrivato il pareggio casalingo contro il Torino che ha allungato a due la striscia di risultati utili consecutivi.

Nella sfida di andata, giocata a ridosso della sosta natalizia, la Dea si illuse grazie alla doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, annullata nel segmento finale dalle reti di Tomiyasu e Paz.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-BOLOGNA

Atalanta-Bologna, posticipo domenicale della 33ª giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Atalanta-Bologna verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky che detiene i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la sfida tra nerazzurri e rossoblù sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta di Atalanta-Bologna anche attraverso il servizio streaming di Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale.

Un'alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky. Servirà acquistare il pacchetto "Sport" prima di selezionare l'evento.

Le emozioni e i momenti più importanti di Atalanta-Bologna verranno raccontati anche attraverso la diretta testuale di Goal. Collegandosi con il portale saranno disponibili tutti gli aggiornamenti minuto per minuto a partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali sino al fischio finale del match.

Gasperini deve fare a meno di Gosens squalificato, oltre che di Hateboer, sulla sinistra potrebbe partire Ruggeri dal 1'. In difesa rientra Toloi. Il difensore naturalizzato italiano giocherà titolare insieme a Romero e Djimsiti. Sulla destra agirà Maehle, Freuler e de Roon elementi imprescindibili in mezzo al campo. In avanti il duo colombiano Muriel-Zapata sorretti da Malinovskyi tra le linee.

Mihajlovic, senza grosse esigenze di classifica, dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 anche in quel di Bergamo. In difesa binari laterali presidiati da De Silvestri e Dijks, mentre Antov e Soumaoro andranno a formare la coppia centrale. In mediana Schouten dovrebbe rimpiazzare l'infortunato Dominguez affiancando Svanberg. In avanti ci sarà Palacio e alle sue spalle il tecnico serbo schiera il trio Skov Olsen-Soriano-Barrow.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.