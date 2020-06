Post razzisti della moglie: Katai licenziato dai Galaxy

La vicenda George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis, tiene ancora banco negli e nel mondo del calcio: tanti i gesti di vicinanza alla comunità nera, come quelli di Jadon Sancho e Achraf Hakimi in che hanno fatto riflettere l'opinione pubblica.

L'ultimo caso riguarda i Los Angeles Galaxy e il loro giocatore Aleksandar Katai, licenziato dal club con questa breve nota apparsa sul sito ufficiale.

The have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8