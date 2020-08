Pirlo cambia ruolo a Bernardeschi: provato da esterno del 3-5-2

Il carrarino cerca spazio nella nuova Juventus che nasce: Pirlo sta pensando di utilizzarlo a tutta fascia. Una soluzione provata e non inedita.

Ritorno al passato, a Firenze. Quando Paulo Sousa per farlo crescere tatticamente gli aveva imposto di fare la fascia. Oggi per Federico Bernardeschi quella stagione di ‘accademia’ può rivelarsi ben più importante di quanto credeva.

Il carrarino sta cercando di ritagliarsi un posto nella nuova targata Andrea Pirlo, una squadra elastica che possa cambiare moduli rapidamente e possa avere molte alternative, specie per un’annata compressa e logorante come la prossima.

Secondo ‘Tuttosport’, l’ex viola sarebbe stato provato più volte come esterno a tutta fascia del 3-5-2 su cui Pirlo sta lavorando. Con Danilo e Alex Sandro che saranno spesso usati anche in difesa, Bernardeschi diventa una valida alternativa.

Altre squadre

C’è anche un precedente in bianconero di Bernardeschi utilizzato come quinto: a gennaio 2018, contro il . Segnò il goal decisivo e fu tra i migliori in campo, se non il migliore. Un buon auspicio.