Piqué non si ferma: dopo l'Andorra ora vuole il Gimnàstic de Manresa

Il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, è vicino all’acquisto del Gimnàstic de Manresa. Diventerà un club satellite del suo Andorra.

E’ uno dei migliori difensori al mondo, i suoi molteplici impegni con il non gli hanno però impedito negli ultimi anni di coltivare e sviluppare il suo innato senso per gli affari.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Gerard Piqué si è spesso guadagnato l’attenzione di molti non solo per le sue gesta al centro della retroguardia blaugrana o della Nazionale spagnola, ma anche per una serie di investimenti che si sono rivelati estremamente indovinati.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno di essi riguarda l’acquisto del Futbol Club Andorra, il più longevo tra i club di Andorra che nel 2018 è stato prelevato dal gruppo Kosmos, la società che si occupa di investimenti in ambito sportivo della quale Piquè è fondatore ed azionista. Ebbene il difensore sembra avere grandi piani per la sua squadra che attualmente milita in Tercera Division, al punto che è ad un passo dall’acquistare un altro club che fungerà da società satellite.

Secondo quanto riportato da Sport, Piqué ha già raggiunto un accordo per l’acquisizione del Gimnàstic de Manresa, uno storico club catalano famoso per il suo settore giovanile dal quale è passato tra l’altro anche Pep Guardiola prima di approdare al Barcellona.

Il Gimnàstic de Manresa rappresenta quindi una scommessa strategica per il difensore che vale un investimento da 400mila euro. Grazie a questa acquisizione l’FC Andorra controllerà una vera fucina di talenti e di conseguenza alcuni dei migliori giovani della Catalogna.