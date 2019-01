Piatek si presenta: "Ho sempre creduto in me stesso, è un sogno. Tifavo Milan"

L'attaccante polacco è il sostituto di Higuain come prima punta del Milan: "Per me non è cambiato nulla, devo solo segnare. Sono nato pronto".

Al Milan è arrivato il giorno della presentazione ufficiale per Krzsztof Piatek , bomber acquistato dal Genoa a titolo definitivo con il difficile compito di sostituire Gonzalo Higuain. Il polacco ha stupito il mondo nella sua prima parte di stagione in rossoblù, ora è atteso alla grande prova in Serie A.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Milan-Napoli in esclusiva, live e on demand

Se Higuain è tornato alla Juvenuts, per poi passare al Chelsea, anche Piatek cambia squadra dopo appena sei mesi. Sei mesi di fuoco per l'ex KS Cracovia, che ha messo insieme 19 goal in 21 presenze, di cui sei reti in appena due gettoni di Coppa Italia. Numeri mostruosi ai quali si affida il Milan per la rincorsa Champions.

Piatek è stato presentato in conferenza stampa a Milanello, carico e pronto ad affrontare la sfida Milan:

"Ho sempre creduto in me stesso, ho sempre voluto mostrare qualcosa in Serie A. Era importante segnare, non è cambiato nulla nella mia vita prima al Genoa e ora al Milan. Sono sempre lo stesso".

L'attaccante polacco indosserà la maglia numero 19, dopo aver chiesto la 9. Il Milan ha infatti deciso di tenere la maglia senza nessun possessore, fino a quando non verrà conquistata a suon di goal. Memori delle delusioni post Pippo Inzaghi.

Il Milan e i suoi tifosi si aspettano molto da Piatek. Nelle ultime ore tra l'altro è circolata una foto di una decina di anni fa, con il polacco immortalato vicino ad un asciugamano targato rossonero:

"Sono un attaccante, voglio segnare in ogni partita. Vedremo in campo, lotterò. Quando ero piccolo ero tifoso del Milan, è un sogno essere qui. Sono nato pronto. Farò di tutto per far arrivare al Milan in Champions".

Gattuso ora può contare su due attaccanti giovani per il suo attacco, con Piatek però favorito come prima scelta del Milan:

"E' un altro passo della mia carriera, spero di riuscire a giocare bene con Patrick. Vorremmo segnare molti goal insieme. Ora sfiderò Milik, un grande attaccante. Speriamo di vincere contro il Napoli, posso anche giocare con un altro attaccante al mio fianco".

I tanti goal segnati col Genoa non potevano lasciare indifferenti le grandi squadre d'Europa:

"Mi aspettavo che altri club si sarebbero interessati a me, anche se non mi aspettavo ci fosse anche il Milan. La stagione al Genoa è stata un po' tribolata causa cambi di allenatore, ma non è mai stato un problema per me".

Ora il Milan: caccia a Champions, Coppa Italia e titolo di capocannoniere.