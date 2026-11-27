Come vedere Philadelphia Union-New England Revolution con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 16:30 Subaru Park

Il Philadelphia Union ospita il New England Revolution al Subaru Park di Chester per una partita di Major League Soccer che segue direttamente lo scontro tra le due squadre dello scorso fine settimana.

Il Philadelphia Union arriva in un periodo difficile. Ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite e il 21 novembre ha perso 2-0 sul campo del New England Revolution.

Quella sconfitta ha prolungato una serie negativa. La squadra di Ryan Richter ha perso anche 1-0 contro l'FC Cincinnati e pareggiato 0-0 con il Nashville SC. Il 4-1 sul Toronto FC del 7 novembre è l'unica vittoria della serie.

Il New England arriva con l'inerzia dalla sua parte. La squadra di Marko Mitrovic ha vinto a Philadelphia il 24 ottobre e ha poi ripetuto il risultato in casa, imponendosi 2-0 tre settimane più tardi.

Il New England Revolution ha vinto tre delle ultime cinque partite, compresa quella per 3-2 contro il Red Bull New York. È terzo nella Eastern Conference, tre posizioni sopra il Philadelphia Union.

Il Philadelphia Union vorrà difendere il fattore campo e interrompere la serie di sconfitte contro questo avversario. Ecco come seguire la partita.

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