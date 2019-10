Pellegrini ed il futuro alla Juventus: "È normale che ci spero"

Luca Pellegrini si è raccontato al 'Corriere dello Sport': "I fischi dell'Olimpico mi hanno fatto male, non c'è stata nessuna lite con Kolarov".

Luca Pellegrini è uno dei pilastri della Nazionale Under 21, in questa stagione gioca in prestito al (come in quella passata) ma è di proprietà della , che in estate lo ha acquistato dalla nell'ambito dello scmabio con Spinazzola.

Oggi il terzino sinistro ha parlato al 'Corriere dello Sport', raccontando proprio il desiderio di giocare un giorno nella Juventus.

"Un mio allenatore delle giovanili, Fernando Mastropietro, diceva sempre che da 1 a 8 si fa, il difficile arriva quando devi fare da 8 a 10. A certi livelli i dettagli fanno la differenza. È naturale che speri. Ma vedo il presente, voglio fare bene a Cagliari".

Poi Pellegrini torna a parlare dell'ultima partita di campionato, quella tra Roma e Cagliari. Lui è stato fischiato dal pubblico dell'Olimpico, che evidentemente non ha perdonato il passaggio alla Juventus.

"Io innanzitutto ringrazio la Roma e i tifosi per quello che mi hanno dato da quando ho iniziato nel vivaio a quando sono stato lì. Quei fischi mi hanno fatto male. Purtroppo, le strade possono separarsi, la Roma ha fatto una scelta e io ho cercato quello che fosse il meglio per me. Così come mi è dispiaciuto leggere di una mia lite con Kolarov: non esiste, ho parlato anche con Alex dopo, in assoluta tranquillità. Mi spiace, io sono un ragazzo tranquillo".

Infine, Pellegrini elogia anche Rolando Maran, suo attuale allenatore al Cagliari. Il club sardo non si pone limiti quest'anno.