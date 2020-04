Paura per Robben: "Mia moglie ha avuto il Coronavirus"

L'ex calciatore del Bayern racconta gli attimi difficili: "Non riusciva a respirare e sentiva una compressione sul petto, ora è risultata negativa".

Nel cyber training con i suoi ex compagni del aveva sorriso, ma le ultime settimane per Arjen Robben non sono state facili. L'olandese ha rivelato alla 'Bild' che sua moglie Bernadine ha dovuto combattere il Covid-19.

"Fortunatamente è andato tuttto bene, ma non è stata una bella esperienza. Si sentiva molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone e sta molto meglio. Sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare. Non è stata una bella sensazione, ci sono voluti giorni perché si riprendesse".

Pericolo dunque scampato e paura passata. Ora a casa Robben è tornato il sereno, la moglie sta meglio e anche i figli sono risultati negativi al tampone. Una brutta esperienza messa alle spalle.