Parma, Karamoh perdonato: convocato per il match con la Lazio

Sembra essere del tutto rientrato il caso Karamoh scoppiato al negli ultimi giorni: a scatenare la rabbia del club emiliano l'assenza del francese all'allenamento di martedì che aveva fatto annunciare sanzioni imminenti per il giocatore.

Almeno dal punto di vista tecnico, Karamoh è stato perdonato: figura infatti nella lista dei convocati che affronteranno la all'Olimpico domenica sera nel posticipo della quarta giornata.

Il tecnico Roberto D'Aversa ha così parlato in conferenza stampa del comportamento dell'ex , sottolineando l'importanza del gruppo attorno a Karamoh.

"Per come sono fatto io, un tempo non lo avrei nemmeno fatto allenare. Ognuno fa tesoro delle proprie esperienze. Yann è giovane e credo ancora nella sua buona fede per problematiche che non riguardano il campo. Mi dispiace perché si è chiuso in sé stesso ma io sono un allenatore che vede i giocatori come dei figli, pronto a tutto per aiutarli. Karamoh è molto fortunato perché ha alle spalle un gruppo forte, tatticamente preferisce la libertà e molto dipenderà da lui. Un allenatore le scelte le compie per il bene della squadra e non contro sé stesso".