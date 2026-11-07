Come vedere Paris Saint-Germain-Troyes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 7 nov 2026 - 15:05 Parc des Princes

Sabato il Paris Saint-Germain ospita il Troyes al Parc des Princes in una partita di Ligue 1. La squadra di Luis Enrique arriva dopo una straordinaria prestazione in Champions League a metà settimana.

Martedì il PSG ha travolto il Villarreal 6-0 in Spagna, trovando il primo goal già al nono minuto e segnandone quattro nei primi 17. Il risultato ha allungato a 10 partite la sua serie di vittorie in tutte le competizioni e lo ha portato a tre punti di vantaggio in testa alla classifica di Champions League.

Enrique dovrà fare a meno di Achraf Hakimi. Il club ha confermato che al terzino destro marocchino è stato concesso un periodo di riposo fino alla sosta per le nazionali, una decisione presa congiuntamente dall’allenatore e dalla direzione sportiva. Warren Zaire-Emery o il diciassettenne David Boly, andato a segno al suo debutto in Champions League contro il Villarreal, sono i candidati più probabili per giocare sulla destra.

Il Troyes arriva in un momento difficile. La squadra di Stephane Dumont ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali, perdendone tre, e ha subito goal in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato. È al 16° posto nella classifica di Ligue 1 e non può permettersi di perdere questa partita.

Il divario tecnico e di forma tra le due squadre è netto. Il PSG è primo in campionato e ha segnato con continuità per tutta la stagione, mentre il Troyes ha faticato a non subire goal.

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