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Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: orario d'inizio

Women's Champions League - Game Week 4 10 nov 2026 - 15:00 Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano nella Women's Champions League allo Stade Sébastien Charléty di Parigi. Entrambe le squadre sono impegnate nella fase campionato e lottano per punti importanti in vista della qualificazione al turno successivo.

Il PSG, allenato da Paulo César, occupa attualmente il sesto posto in classifica. Le parigine hanno un rendimento altalenante: nell'ultima partita hanno ottenuto un netto successo per 4-0 contro Le Havre, ma in precedenza hanno anche perso 0-4 contro l'Olympique Lione, una sconfitta che ha messo in luce i limiti della squadra.

Il Bayern Monaco arriva a Parigi sull'onda dei risultati positivi. José Barcala guida le bavaresi, attualmente settime nella Women's Champions League e reduci da una vittoria per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga.

Si prospetta una sfida aperta tra due squadre che vogliono ancora recuperare terreno nella fase a gironi. Negli scontri diretti più recenti il Bayern ha avuto la meglio: un fattore che obbligherà il PSG a reagire.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione televisiva e sullo streaming.

I temi della settimana: che cosa è successo a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco?

Il PSG arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare, le parigine hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita è arrivato un netto 4-0 contro Le Havre, mentre lo 0-4 contro l'Olympique Lione rappresenta l'unica sconfitta in questo periodo. Nella Women's Champions League, il PSG ha pareggiato 1-1 nell'ultima sfida contro il Manchester City. Complessivamente, nelle ultime cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco è in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il più recente successo in Bundesliga, contro il Werder Brema, si è concluso 3-1, mentre il 5-0 contro il VfB Stoccarda conferma la pericolosità offensiva delle bavaresi. Nella Women's Champions League, il Bayern ha pareggiato 2-2 nell'ultima partita contro il Real Madrid Femenino. In questo periodo ha segnato dodici goal e ne ha subiti soltanto quattro.

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