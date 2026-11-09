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Women's Champions League
team-logoParis Saint Germain
Stade Sebastien Charlety
team-logoBayern Monaco
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Paris Saint-Germain-Bayern Monaco oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Paris Saint Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint Germain
Bayern Monaco
Women's Champions League

Nella Women's Champions League il Paris Saint-Germain affronta il Bayern Monaco. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: orario d'inizio

crest
Women's Champions League - Game Week 4
Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano nella Women's Champions League allo Stade Sébastien Charléty di Parigi. Entrambe le squadre sono impegnate nella fase campionato e lottano per punti importanti in vista della qualificazione al turno successivo.

Il PSG, allenato da Paulo César, occupa attualmente il sesto posto in classifica. Le parigine hanno un rendimento altalenante: nell'ultima partita hanno ottenuto un netto successo per 4-0 contro Le Havre, ma in precedenza hanno anche perso 0-4 contro l'Olympique Lione, una sconfitta che ha messo in luce i limiti della squadra.

Il Bayern Monaco arriva a Parigi sull'onda dei risultati positivi. José Barcala guida le bavaresi, attualmente settime nella Women's Champions League e reduci da una vittoria per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga.

Si prospetta una sfida aperta tra due squadre che vogliono ancora recuperare terreno nella fase a gironi. Negli scontri diretti più recenti il Bayern ha avuto la meglio: un fattore che obbligherà il PSG a reagire.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione televisiva e sullo streaming.

I temi della settimana: che cosa è successo a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco?

Il PSG arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare, le parigine hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita è arrivato un netto 4-0 contro Le Havre, mentre lo 0-4 contro l'Olympique Lione rappresenta l'unica sconfitta in questo periodo. Nella Women's Champions League, il PSG ha pareggiato 1-1 nell'ultima sfida contro il Manchester City. Complessivamente, nelle ultime cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco è in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il più recente successo in Bundesliga, contro il Werder Brema, si è concluso 3-1, mentre il 5-0 contro il VfB Stoccarda conferma la pericolosità offensiva delle bavaresi. Nella Women's Champions League, il Bayern ha pareggiato 2-2 nell'ultima partita contro il Real Madrid Femenino. In questo periodo ha segnato dodici goal e ne ha subiti soltanto quattro.

PSG

PSG - Forma

OLL
S0-4
MON
V1-0
MCI
D1-1
PAR
D1-1
LEH
V4-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FCB

FCB - Forma

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
D2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
Gol segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: formazioni

Probabili formazioni Paris Saint Germain - Bayern Monaco

Allenatore

  • P. Cesar

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: stato di forma

PSG

PSG - Forma

OLL
S0-4
MON
V1-0
MCI
D1-1
PAR
D1-1
LEH
V4-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FCB

FCB - Forma

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
D2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
Gol segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Paris Saint GermainPareggioBayern Monaco
2
1
2
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Women's Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FIN
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Women's Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
D
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
D
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
D
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
S
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
V
D
7
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
312074+35
D
V
D
8
InterInterINT
311127-54
S
D
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
S
V
S
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
S
S
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
S
S
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
S
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
S
D
S
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
S
S
17
RomaRomaROM
301208-81
S
S
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
S
S
D
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale

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