Come guardare Palmeiras-Estudiantes con una VPN

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Presentazione della partita

Copa Libertadores - Finale 28 nov 2026 - 15:00

Il Palmeiras ospita l'Estudiantes in Copa Libertadores. La squadra di Abel Ferreira cerca di riprendersi dopo una serie di risultati deludenti in casa e in Serie A.

La squadra brasiliana arriva alla partita dopo due sconfitte in campionato e un pareggio. Il 18 novembre ha perso 2-1 contro il Cruzeiro, tre giorni dopo ha pareggiato 1-1 con il Flamengo e il 24 novembre è stata battuta 3-0 dalla Chapecoense, già retrocessa.

Una sconfitta pesante. Il Palmeiras resta secondo nella classifica di Serie A, ma il 3-0 subito contro l'ultima in classifica lascia a Ferreira diversi interrogativi prima di un'altra sfida da dentro o fuori.

L'Estudiantes, guidato da Alexander Medina, arriva con risultati alterni nelle competizioni nazionali. Il 12 novembre ha battuto 3-2 l'Independiente Rivadavia in Supercoppa, ma nelle ultime tre partite di Liga Profesional ha ottenuto due pareggi e una sconfitta contro l'Union.

La squadra argentina ha anche un precedente recente contro un'avversaria brasiliana. La sua ultima partita di Copa Libertadores è finita 0-0 contro il Flamengo e il risultato è stato registrato come vittoria dell'Estudiantes.