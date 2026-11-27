Come vedere Palmeiras-Estudiantes con una VPN

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Presentazione della partita

Copa Libertadores - Finale 28 nov 2026 - 15:00

Il Palmeiras ospita l’Estudiantes in Copa Libertadores. La squadra di Abel Ferreira cerca di riprendersi dopo una serie di risultati negativi in casa e in Serie A.

La squadra brasiliana arriva alla partita dopo due sconfitte in campionato e un pareggio. Il 18 novembre ha perso 2-1 contro il Cruzeiro, tre giorni dopo ha pareggiato 1-1 con il Flamengo e il 24 novembre è stata battuta 3-0 dalla Chapecoense, già retrocessa.

Quest’ultima sconfitta pesa. Il Palmeiras resta secondo nella classifica di Serie A, ma il 3-0 subito contro l’ultima in classifica lascia a Ferreira diversi interrogativi prima di un’altra sfida da dentro o fuori.

L’Estudiantes di Alexander Medina arriva con un bilancio altalenante nelle competizioni nazionali. Il 12 novembre ha battuto 3-2 l’Independiente Rivadavia in Supercoppa, ma nelle ultime tre partite di Liga Profesional ha ottenuto due pareggi e una sconfitta contro l’Union.

La squadra argentina ha anche un precedente recente contro un’avversaria brasiliana. La sua ultima partita di Copa Libertadores è terminata 0-0 contro il Flamengo, ma il risultato è stato registrato come una vittoria dell’Estudiantes.

Nelle classifiche fornite, il Palmeiras è secondo nel Gruppo F e l’Estudiantes è secondo nel Gruppo A. Entrambi i club sanno di avere poco margine per un altro passo falso.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

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