La 70ª edizione del Pallone d'Oro, probabilmente il riconoscimento individuale più prestigioso che un calciatore possa vincere, si terrà al London Palladium lunedì 26 ottobre. Sarà la prima volta che la cerimonia annuale si svolgerà fuori da Parigi, in omaggio al primo vincitore, Sir Stanley Matthews.

Il celebre riconoscimento di France Football, istituito nel 1956 e assegnato per la prima volta a una calciatrice nel 2018, ha premiato molti dei più grandi giocatori al mondo. Ousmane Dembélé spera di confermarsi vincitore del premio maschile, conquistato otto volte da Lionel Messi e cinque da Cristiano Ronaldo tra il 2008 e il 2023. Il Pallone d'Oro femminile di quest'anno avrà invece una nuova vincitrice, dopo i tre successi consecutivi di Aitana Bonmatí.

Ma come si può seguire la cerimonia in diretta e gratuitamente? GOAL vi spiega tutto quello che c'è da sapere per guardare la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

Quando si svolge la cerimonia del Pallone d'Oro 2026? Data, orario e diretta streaming

Data Lunedì 26 ottobre 2026 Orario 20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT Sede London Palladium, Londra, Inghilterra Diretta streaming DAZN (nella maggior parte dei territori, con le eccezioni indicate di seguito)

Nella maggior parte dei Paesi del mondo, il servizio streaming DAZN trasmetterà gratuitamente e in esclusiva la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 in diretta. Per seguirla basta creare un account DAZN gratuito, fornendo soltanto il proprio indirizzo email, oppure accedere a un account già esistente, anche senza un abbonamento attivo.

In alcuni Paesi e territori selezionati, però, la cerimonia del Pallone d'Oro sarà trasmessa da altre piattaforme locali. GOAL vi indica dove seguirla in questi Paesi. Se il vostro non compare nella tabella qui sotto, dovreste poter guardare la cerimonia su DAZN.

La cerimonia di quest'anno sarà presentata da Kate Scott e Thierry Henry. L'ex attaccante di Monaco, Juventus, Arsenal, Barcellona e Francia, secondo nella classifica del Pallone d'Oro 2003, affianca Scott nella conduzione delle dirette della UEFA Champions League su CBS Sports negli Stati Uniti.

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Chi sono i candidati al Pallone d'Oro 2026?

GOAL vi presenta l'elenco completo dei candidati a ciascuno dei premi che saranno assegnati durante la cerimonia del Pallone d'Oro:

Candidati al Pallone d'Oro maschile 2026

Giocatore Club Nazionale Jude Bellingham Real Madrid Inghilterra Pau Cubarsí Barcellona Spagna Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Spagna Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Francia Luis Díaz Bayern Monaco Colombia Bruno Fernandes Manchester United Portogallo Gabriel Magalhães Arsenal Brasile Erling Haaland Manchester City Norvegia Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marocco Harry Kane Bayern Monaco Inghilterra Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia Lamine Yamal Barcellona Spagna Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasile Lautaro Martínez Inter Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portogallo Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves Paris Saint-Germain Portogallo Michael Olise Bayern Monaco Francia Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah Messico Declan Rice Arsenal Inghilterra Rodri Manchester City / Barcellona Spagna Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spagna William Saliba Arsenal Francia Ferran Torres Barcellona / Paris Saint-Germain Spagna Dayot Upamecano Bayern Monaco Francia Vinícius Júnior Real Madrid Brasile Vitinha Paris Saint-Germain Portogallo

Candidate al Pallone d'Oro femminile 2026

Giocatrice Club Nazionale Selma Bacha OL Lyonnes Francia Barbra Banda Orlando Pride Zambia Esmee Brugts Barcellona Paesi Bassi Klara Bühl Bayern Monaco Germania Mariona Caldentey Arsenal Spagna Scarlett Camberos Club América Messico Kerstin Casparij Manchester City Paesi Bassi Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcellona Spagna Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcellona Norvegia Alex Greenwood Manchester City Inghilterra Patri Guijarro Barcellona Spagna Pernille Harder Bayern Monaco Danimarca Yui Hasegawa Manchester City Giappone Rose Lavelle Gotham FC Stati Uniti Mapi León Barcellona / London City Lionesses Spagna Lorena Kansas City Current Brasile Melvine Malard Manchester United / Chelsea Francia Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Giappone Vivianne Miedema Manchester City Paesi Bassi Ewa Pajor Barcellona Polonia Clàudia Pina Barcellona Spagna Alexia Putellas Barcellona / London City Lionesses Spagna Wendie Renard OL Lyonnes Francia Alessia Russo Arsenal Inghilterra Khadija Shaw Manchester City Giamaica Momoko Tanikawa Bayern Monaco Giappone Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Scozia Tessa Wullaert Inter / Como Belgio

Candidati al Trofeo Kopa 2026

Giocatore Club Nazionale Kerim Alajbegović RB Salisburgo / Juventus Bosnia ed Erzegovina Ayyoub Bouaddi Lilla / Manchester City Marocco Pau Cubarsí Barcellona Spagna Yan Diomandé RB Lipsia / Real Madrid Costa d'Avorio Lennart Karl Bayern Monaco Germania Éli Junior Kroupi Bournemouth Francia Lamine Yamal Barcellona Spagna Johan Manzambi Friburgo / Aston Villa Svizzera Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Algeria Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Francia

Candidate al Trofeo Kopa femminile 2026

Giocatrice Club Nazionale Veerle Buurman Chelsea Paesi Bassi Vicky López Barcellona Spagna Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Svezia Clara Serrajordi Barcellona Spagna Lily Yohannes OL Lyonnes Stati Uniti

Candidati al Trofeo Yashin 2026

Giocatore Club Nazionale Yassine Bounou Al-Hilal Marocco Thibaut Courtois Real Madrid Belgio Joan García Barcellona Spagna Gregor Kobel Borussia Dortmund Svizzera Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentina Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal Spagna Matvey Safonov Paris Saint-Germain Russia Unai Simón Athletic Bilbao Spagna Vozinha Chaves / Colo-Colo Capo Verde

Candidate al Trofeo Yashin femminile 2026

Giocatrice Club Nazionale Ann-Katrin Berger Gotham FC Germania Cata Coll Barcellona Spagna Hannah Hampton Chelsea Inghilterra Lorena Kansas City Current Brasile Ayaka Yamashita Manchester City Giappone

Candidati al Trofeo Johan Cruyff maschile 2026

Allenatore Squadra Nazionalità Mikel Arteta Arsenal Spagnola Luis de la Fuente Spagna Spagnola Unai Emery Aston Villa Spagnola Vincent Kompany Bayern Monaco Belga Luis Enrique Paris Saint-Germain Spagnola

Candidati al Trofeo Johan Cruyff femminile 2026

Allenatore o allenatrice Squadra o squadre Nazionalità Jonatan Giráldez OL Lyonnes Spagnola Andrée Jeglertz Manchester City Svedese Nils Nielsen Giappone Danese Pere Romeu Barcellona Spagnola Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Svedese

Candidati al premio per il club maschile dell'anno 2026

Club Campionato Paese Arsenal Premier League Inghilterra Bayern Monaco Bundesliga Germania Bodø/Glimt Eliteserien Norvegia Flamengo Brasileirão Brasile Paris Saint-Germain Ligue 1 Francia

Candidati al premio per il club femminile dell'anno 2026

Club Campionato Paese Barcellona Liga F Spagna Bayern Monaco Frauen-Bundesliga Germania Club América Liga MX Femenil Messico Manchester City Women's Super League Inghilterra OL Lyonnes Première Ligue Francia

Chi è favorito dai bookmaker per la vittoria del Pallone d'Oro?

Tra i bookmaker britannici, l'attaccante del Bayern Monaco e dell'Inghilterra Harry Kane è in testa alle scommesse per la vittoria del Pallone d'Oro maschile 2026. Al 20 ottobre, martedì, la sua quota più bassa presso diversi bookmaker è di 1/2, secondo il sito di comparazione delle quote Oddschecker.

Segue Lamine Yamal, vincitore della Coppa del Mondo FIFA con la Spagna e giocatore del Barcellona. Secondo nella classifica del Pallone d'Oro dello scorso anno e vincitore delle ultime due edizioni del Trofeo Kopa, è quotato alla pari da alcuni bookmaker.

Al di là dei due favoriti, Kylian Mbappé, del Real Madrid e della Francia, è generalmente quotato 12/1, mentre per Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain e della Georgia, si trovano quote di 16/1.

Tra i candidati al premio maschile figurano tre ex vincitori del Pallone d'Oro con quote tra le più basse. Il vincitore di otto edizioni Lionel Messi è quotato 16/1; per il vincitore dello scorso anno Ousmane Dembélé si trovano quote di 22/1, mentre la quota più bassa per il vincitore del 2024, Rodri, è di 25/1.

Le quote per il Pallone d'Oro femminile non sono disponibili quanto quelle per il premio maschile. Secondo Polymarket, sito statunitense dedicato ai mercati delle previsioni, Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022, è nettamente favorita con il 94% di probabilità di conquistare il premio al 20 ottobre, martedì. La nazionale spagnola è passata quest'estate alle London City Lionesses, neopromosse in Women's Super League.

L'unica altra giocatrice a cui viene attribuita una probabilità superiore all'1% di vincere il Pallone d'Oro femminile è Ewa Pajor, del Barcellona e della Polonia. Aitana Bonmatí, vincitrice del premio nelle ultime tre edizioni, non figura tra le candidate di quest'anno.

Il Real Madrid boicotterà la cerimonia del Pallone d'Oro di quest'anno?

Non è ancora chiaro se una delegazione del Real Madrid sarà presente al London Palladium per la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

Il Real Madrid ha fatto notizia per aver sostanzialmente boicottato la cerimonia negli ultimi due anni. Il club ha scelto di non inviare una delegazione all'edizione del 2024 dopo aver appreso che il suo attaccante e nazionale brasiliano Vinícius Júnior non avrebbe vinto il premio principale, assegnato invece al capitano della Spagna Rodri, allora al Manchester City e ora al Barcellona.

Il Real Madrid ha deciso di non mandare rappresentanti a Parigi neppure per il gala del Pallone d'Oro dello scorso anno, una scelta interpretata da alcune fonti di stampa come una protesta contro il sistema di voto adottato dall'organizzatore, France Football.

Sembra però che il club madrileno possa aver cambiato posizione sul premio. Il mese scorso ha pubblicato un messaggio su X (in precedenza Twitter) per dare risalto alla candidatura di quattro suoi giocatori al Pallone d'Oro maschile: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

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