Come vedere Osasuna-Malaga con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

L’Osasuna ospita il Malaga all’Estadio El Sadar di Pamplona in una partita di LaLiga importante per la lotta salvezza di entrambe le squadre.

La squadra di Jagoba Arrasate è 16ª in classifica e cerca una reazione dopo un periodo difficile, nel quale ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro partite di campionato. L’El Sadar è tradizionalmente un fortino e l’Osasuna avrà bisogno del fattore campo contro un Malaga ancora alla ricerca dei propri equilibri dopo il ritorno nella massima serie.

Il Malaga arriva a Pamplona ultimo in classifica, al 20° posto. La squadra di Juan Funes ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e il suo rendimento difensivo è preoccupante: 11 goal subiti in quel periodo.

Con entrambe le squadre alla disperata ricerca di punti, questa sfida nella parte bassa della classifica ha il peso di uno scontro diretto per la salvezza.

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