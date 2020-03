L'abbraccio di Wembley all'Italia: l'arco diventa tricolore

In quella che doveva essere la serata di Inghilterra-Italia, l’arco di Wembley è diventato tricolore: “Separati, ma uniti. Forza Italia”.

Doveva essere una serata di grande calcio, l’emergenza Coronavirus però ha portato all’inevitabile decisione di cancellarla.

L’ di Roberto Mancini avrebbe dovuto sfidare l’ di Gareth Southgate in un’amichevole di lusso che avrebbe rappresentato un passo importante verso , quanto successo nelle ultime settimane ha però costretto a rivedere i piani non solo di FA e FIGC, ma anche della stessa UEFA che ha già annunciato la decisione di posticipare di un anno la massima competizione continentale.

La Football Association, in un momento così difficile per tutti, ha voluto mostrare la sua vicinanza al nostro Paese con uno splendido gesto: illuminare per 90’ l’arco di Wembley con i colori della bandiera italiana.

Sul maxischermo davanti la Olympic Way, è inoltre apparso un messaggio di incoraggiamento.

“Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti”.

Sul profilo ufficiale Twitter della Nazionale inglese, è inoltre apparso un ulteriore messaggio.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy — England (@England) March 27, 2020

“Non potremo condividere il campo questa sera Azzurri, ma siamo uniti in questo momento difficile”.

Un post questo, al quale ha prontamente risposto la nostra Federazione con un successivo Tweet.