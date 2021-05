Oblak a Goal: "Ogni titolo dell'Atletico è una sofferenza"

Considerato tra i migliori al mondo, il portiere dell'Atletico Madrid ha parlato degli idoli di quando era bambino: "Buffon, Casillas e Schmeichel".

Estremo difensore dell'Atletico Madrid con cui potrebbe vincere a breve la Liga 2020/2021. Tra i migliori portieri del globo, per una larga parte di tifosi e addetti ai lavori il numero uno assoluto, Jan Oblak, a 28 anni, continua a crescere, dopo una prima parte di carriera tra la natia Slovenia e il Portogallo.

Leggenda per i tifosi dei Colchoneros, Campione dell'Europa League e finalista di Champions, Oblak ha parlato a Goal della sua vita in biancorosso, di passato, presente e futuro. Per la quinta volta in carriera, vincerà il premio Zamora come miglior portiere della Liga: ènella storia.

A pochi giorni dalla gara contro il Valladolid che può consegnare il titolo all'Atletico, Oblak ha parlato così:

"In tutta la storia del club c'è sempre stata sofferenza. E' così, nessun titolo è stato vinto facilmente. Una persona mi ha detto che dei 10 titoli vinti dall'Atleti, solo uno è stato vinto prima dell'ultima giornata. Ogni titolo in palio con l'Atleti è sudato fino alla fine e qui non sarà diverso. Devi saper soffrire. Sono qui da sette anni e questo è ciò che rende bello il calcio, così interessante. Non sai mai cosa succederà".

Contro l'Osasuna l'Atletico ha rischiato di salutare il titolo:

"E 'stata una partita molto bella, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni di segnare. Anche nel secondo. Poi è successo, hanno segnato col primo tiro. Nessuno se lo aspettava, ma è successo. Siamo comunque riusciti a vincere, anche le cose non sono andate come volevamo abbiamo giocato una grande partita e dato tutto"

La famiglia di Oblak è formata da sportivi:

"Mio padre era un portiere, non era un professionista ma giocava in Terza Divisione. Si è allenato duramente e gli piaceva. Il calcio è una delle cose che gli piace di più nella vita. E mia sorella sta andando benissimo con la Slovenia. Ha avuto diversi gravi infortuni al ginocchio, ma quest'anno giocherà l'Europeo con la Slovenia, la sosterrò al cento per cento. Sono orgoglioso di lei".

Oblak ha avuto diversi idoli:

"Da bambino ammiravo diversi portieri. Non avevo la facilità di adesso perché Internet non esisteva, però mi piaceva Buffon, Casillas, anche Peter Schmeichel.. C'erano tanti grandi portieri. Come adesso . Ci sono concorrenti e ci sono tanti grandi portieri che lottano per i titoli. Nomi? Difficile dirli...".

Con chi giocherebbe Oblak in una squadra di calcetto? Facile:

"Vorrei solo difensori, ssceglierei quelli che sono stati nella mia squadra Savic, Giménez, Godín, Felipe, potrei citarne diversi per te. È un po 'ingiusto parlare di nomi, sono tutti di alto livello".

Oblak non vuole sbilanciarsi riguardo il futuro:

"È difficile sapere cosa può succedere. La Premier? E' un campionato interessante, ma non non so cosa succederà in futuro. Mi piace, sono una persona a cui piacciono le novità e le sfide, ma sono sette anni nell'Atleti e tanto tempo è passato. Sono felice qui".

Cosa farebbe Oblak in caso di vittoria della Liga? Maestro di parate, ma anche di scaramanzia:

"Non sto pensando di vincere il campionato ora. Tutto quello che voglio è prepararmi al meglio per sabato, come tutta la squadra. Vogliamo vincere. È una finale per loro e per noi. Sarà una partita difficile e non voglio nemmeno pensare a nient'altro, basta preparare la partita e giocarla nel miglior modo possibile, poi vedremo se è il momento di festeggiare o di essere tristi".

Parola al campo.