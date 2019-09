Nuovi allenatori UEFA Pro a Coverciano: ci sono Rivera e Camoranesi

Tanti nomi illustri tra i nuovi allenatori professionisti di prima categoria: c'è anche Gianni Rivera. Promossi pure Camoranesi e Maresca.

Largo ai nuovi allenatori. Spesso nuove leve, ma non necessariamente. Sono coloro che, a Coverciano, hanno superato gli esami finali del corso per diventare allenatori professionisti di prima categoria, ottenendo quindi la qualifica di allenatori 'UEFA Pro'.

La lista è lunga e particolarmente variegata: ci sono vecchie glorie della che fu, come Gianni Rivera e Toninho Cerezo, ma anche giovani in rampa di lancio come Amantino Mancini, Mauro German Camoranesi ed Enzo Maresca.

Tutti loro, da oggi, hanno la possibilità di guidare qualsiasi squadra italiana ed europea, come confermato dalla FIGC sul proprio sito.

Ufficializzati i nuovi #allenatori UEFA Pro, che a #Coverciano hanno superato gli esami finali del Master.

Da #Rivera a #Camoranesi, da #Cerezo a #Maresca, tanti i nomi illustri dei tecnici che si sono abilitati.



Complimenti a tutti!

Per i dettagli: https://t.co/5uauz3ltYm pic.twitter.com/EzqWKP8vid — FIGC (@FIGC) September 24, 2019

Si tratta di tecnici che, avendo superato gli esami finali, hanno ottenuto la qualifica da allenatore ‘UEFA Pro’, ovvero il massimo livello di abilitazione riconosciuta a livello europeo; un titolo che permetterà loro di poter guidare qualsiasi squadra professionistica, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B maschile.

L'elenco completo dei nuovi allenatori con la qualifica 'UEFA Pro':

Alessandro Amantino ‘Mancini’, Nicola Antonio Calabro, Mauro German Camoranesi, Jury Cannarsa, Giuseppe Cardone, Antonio Carlos Cerezo, Marcello Chezzi, Federico Coppitelli, Nicola Corrent, Massimo Epifani, Gianluca Falsini, Federico Guidi, Enzo Maresca, Sylvio Mendes De Campos ‘Sylvinho’, Michele Pazienza, Luigi Riccio, Gianni Rivera, Cristian Stellini, Francesco Giuseppe Tomei, Luca Vigiani, Marco Zaffaroni, Paolo Zanetti e Karel Zeman.