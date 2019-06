Svelata anche la nuova maglia Juventus per il pre-gara: rosanero

La divisa pre-partita della Juventus è stata realizzata in collaborazione con Parley for the Oceans: per salvaguardia dell’ambiente.

Appena conclusa la stagione 2018/2019, è ora di conoscere i primi dettagli della prossima al via ad agosto. Oltre al nuovo pallone che verrà utilizzato in , cominciano ad essere svelate anche le maglie, in realtà per la maggior parte mostrate nelle ultime giornate di campionato.

How 🔥 is the new @juventusfcen prematch kit? pic.twitter.com/ZpsrcbYeFV — International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 3, 2019

Se la ha deciso di puntare su una nuova maglia senza strisce, che potrebbero comunque tornare per il 2020/2021, Madama ha anche presentato la rinnovata casacca pre-partita, realizzata con massima attenzione alla alvaguardia dell’ambiente e al problema delle plastiche negli oceani.

La divisa pre-gara della Juventus è stata infatti progettata n collaborazione con 'Parley for the Oceans':

"Insieme possiamo guidare il cambiamento. Questa maglia pre-gara è realizzata in collaborazione con Parley for the Oceans. Presenta un tessuto leggero, con una grafica che evoca il movimento. Il colletto posteriore presenta il messaggio “For the Oceans".

Parte della nuova maglia è stata infatti creata con la plastica recuperata dagli oceani:

"Questo prodotto è stato creato con tessuto realizzato in collaborazione con Parley for the Oceans: alcuni dei filati presentano Parley Ocean Plastic™, un materiale creato da plastica recuperata negli oceani".

Come già avvenuto nel 2011 e nei primi anni del 1900, la Juventus ripropone il rosa nella sua maglia: stavolta in quella pre-gara si tratta di macchie di tale colore che si alternano con il nero. Il bianco caratteristico di Madama in tale casacca è presente solo nel logo Adidas e della stessa società.