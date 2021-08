N'Sakala, buone notizie dopo il malore in campo: il difensore del Besiktas sta bene

Il difensore 31enne del Besiktas è stato colto da un malore ieri durante una sfida di campionato: subito ricoverato, ora sta bene ed è fuori pericolo.

Prima lo spavento, poi la buona notizia e le rassicurazioni. Fabrice N'Sakala, difensore franco-congolese del Besiktas, sta bene. Il calciatore classe 1990 ha avuto un malore al minuto 70 della sfida tra i campioni di Turchia e il Gazisehir, ma si è ripreso dopo il trasporto in ospedale in ambulanza.

Durante la sfida, valida per il secondo turno di Super Lig turca, N'Sakala si è accasciato a terra ed è stato prontamente soccorso da staff medico e compagni di squadra, che per primi sono intervenuti per evitare il soffocamento con la lingua.

Dopo i primi attimi di terrore sono prontamente arrivati i soccorsi con l'intervento dell'ambulanza in campo. Trasportato in ospedale, il 31enne ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale.



Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESHpic.twitter.com/QD71SMQc0u — Fabrice Nsakala (@NsakalaFabrice) August 21, 2021



N'Sakala, che un mese fa ha compiuto 31 anni, è sotto osservazione, con ulteriori accertamenti - come confermato dal club attraverso una nota ufficiale - che verranno fatti per capire le cause del malore. Oltre a quella del Besiktas, con cui ha appena iniziato la sua seconda stagione, in carriera ha vestito le maglie di Troyes, Anderlecht e Alanyaspor.

La sfida tra i padroni di casa del Gazisehir e il Besiktas è ripresa dopo il trasporto in ospedale di N'Sakala e si è conclusa con il risultato di 0-0.