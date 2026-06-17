Norvegia-Senegal: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

Norvegia-Senegal si giocherà il 22 giugno 2026 alle 20:00 EST (00:00 GMT).

Contesto della partita

La Norvegia ha esordito con un 4-1 sull’Iraq, con le prime due reti di Erling Haaland del Manchester City.

I Leoni di Teranga hanno creato molti contropiedi contro la Francia, vicecampione del mondo, perdendo 3-1. Possono comunque puntare sul trio d’attacco veloce formato da Ismaila Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané per mettere in difficoltà la Norvegia.

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I giocatori chiave della Norvegia e il profilo dell’allenatore

Haaland sarà il punto di riferimento in attacco.

Haaland sarà la punta di lancia, con Alexander Sørloth pronto a affiancarlo in un attacco fisico e aggressivo. Alle loro spalle agisce Martin Ødegaard, regista creativo dell’Arsenal. A centrocampo Sander Berge fornirà l’instancabile scudo difensivo, mentre la coppia di difensori centrali Leo Østigård e Kristoffer Ajer coordinerà la retroguardia per proteggere il veterano portiere Ørjan Nyland. L’allenatore Ståle Solbakken adotta un 4-3-3 aggressivo e ad alto pressing, pensato per soffocare la costruzione avversaria e imporre dominio fisico e tecnico. La sua identità si basa su una difesa a quattro molto disciplinata, coperta da un mediano di contenimento che lascia a Ødegaard libertà creativa in fase di costruzione.

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I giocatori chiave del Senegal e il profilo dell’allenatore

Il trio che milita in Arabia Saudita – Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ed Edouard Mendy – forma la spina dorsale di una nazionale senegalese esperta e solida. Mané, ex Liverpool e forse il giocatore più iconico della nazionale, sarà ancora il loro talismano. Mendy difenderà la porta, mentre il suo ex compagno al Chelsea Koulibaly guiderà la difesa a quattro. Attenzione anche al centrocampista del Tottenham Pape Sarr e all’attaccante del Bayern Monaco Nicolas Jackson, attualmente in prestito dal Chelsea.

L’attuale ct Pape Thiaw, subentrato nel dicembre 2024 ad Aliou Cissé, ha condotto la squadra alla vittoria della Coppa d’Africa 2025, poi trasformata in sconfitta a tavolino per abbandono di campo durante una protesta, con il Marocco che ha vinto 3-0 a tavolino.

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Probabile formazione della Norvegia

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Probabile formazione del Senegal

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

La rosa della Norvegia è composta da 26 giocatori.

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).

Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Centrocampisti: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

La rosa di 26 giocatori del Senegal

Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Difensori: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lione), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Monaco).

Attaccanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Monaco), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Notizie e formazioni

Il ct norvegese Ståle Solbakken non ha ancora confermato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche; ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

L’allenatore del Senegal, Pape Thiaw, non ha ancora rivelato la probabile formazione e al momento non ci sono infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Risultati

Negli ultimi cinque match la Norvegia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo incontro è terminato 1-1 con il Marocco il 7 giugno, dopo il 3-1 alla Svezia del 1° giugno. A marzo ha pareggiato 0-0 con la Svizzera e a novembre 2025 ha battuto l’Italia 4-1 nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L’unica sconfitta è stata 2-1 contro i Paesi Bassi a marzo. In queste cinque gare la Norvegia ha segnato 13 gol e subìto quattro.

Il Senegal ha vinto 2, pareggiato 1 e perso 2 delle ultime 5. Ha chiuso 0-0 con l’Arabia Saudita il 9 giugno, dopo il 3-2 subito dagli Stati Uniti il 31 maggio. In precedenza aveva superato il Gambia 3-1 e il Perù 2-0 a marzo. Il passivo più pesante è stato il 3-0 contro il Marocco in Coppa d’Africa nel gennaio 2026.

Storia degli scontri diretti

NOR Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Senegal 2 - 1 Norvegia 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta: il Senegal ha vinto 2-1 in amichevole il 1° marzo 2006 in casa. Non ci sono altri incontri registrati.

Classifica

Nel Gruppo I, prima di questo match, la Norvegia è terza e il Senegal quarto.