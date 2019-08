Neymar, Real Madrid in pressing sul PSG: Bale è la possibile chiave

Il Real Madrid continua a inseguire il grande colpo Neymar: per sbloccare la situazione, i Blancos pensano all'inserimento di Bale come contropartita.

Continua con novità importanti la telenovela di calciomercato legata al futuro della stella brasiliana Neymar. Le sensazioni delle ultime ore spingono sempre più il giocatore del verso il , con il che rischia di rimanere a bocca asciutta.

Secondo quanto scrive infatti il quotidiano spagnolo 'AS', nella città catalana hanno 3 certezze in questo momento: la prima è che Neymar non resterà a Parigi, considerato il rapporto ormai logoro con società e compagni, la seconda è che i Campioni di non vogliano vendere l'attaccante al Barcellona, per la tensione esistente fra i due club, la terza è che continuano quotidianamente i contatti fra il PSG e il Real, e c'è la possibilità concreta che alla fine sia il club del presidente Florentino Perez a spuntarla.

In tal senso, sempre secondo 'AS', i rapporti fra Perez e Al-Khelaifi sarebbero molto buoni, e le merengues avrebbero individuato la chiave in grado di sbloccare la trattativa: l'inserimento nell'operazione non di Luka Modric, come sembrava in un primo momento, ma del gallese Gareth Bale.

Il giocatore sarebbe infatti gradito dal tecnico del PSG Tuchel e consentirebbe di abbattere considerevolmente l'esborso cash aggiuntivo degli spagnoli. Grazie a questa mossa, il Real Madrid potrebbe riuscire a chiudere per Neymar negli ultimi giorni di trattative della finestra estiva, che si chiuderà il 2 settembre. Al momento sembra invece difficile che il Barcellona possa raggiungere un'intesa con la società francese.