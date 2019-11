Nazionale, niente Balotelli: Mancini non lo convocherà

Roberto Mancini non ritiene ancora pronto Mario Balotelli per il ritorno nella Nazionale Italiana. Resterà ancora fuori dai convocati.

Questa volta sembrava il momento buono per rivedere Mario Balotelli nel giro della Nazionale Italiana. Ma alla fine le indiscrezioni degli ultimi giorni non sono state confermare e Roberto Mancini ha deciso: l'attaccante del resterà ancora fuori dai convocati.

Lo comunica con certezza 'Il Corriere della Sera'. Roberto Mancini continua con il suo gruppo, con i giocatori che fino a questo momento hanno strappato a suon di vittorie la qualificazione per , con tre giornate di anticipo.

Roberto Mancini non si è fatto condizionare dall’appello del suo presidente, Gabriele Gravina, che avrebbe rivoluto l’attaccante del Brescia vestito di azzurro per dare un segnale ai razzisti da stadio.

Balotelli in questa ha segnato solo due goal, tra l'altro non importanti ai fini del risultato (sono arrivate due sconfitte in entrambe le occasioni per il Brescia). In generale SuperMario non è apparso particolarmente brillante dal punto di vista fisico.

E quindi, nonostante contro e Armenia la Nazionale Italiaba avrebbe potuto sperimentare l'inserimento di Balotelli (con la qualificazione già ottenuta), Mancini decide per il rinvio di questa chiamata al suo pupillo.