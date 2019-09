Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Lozano titolare

Annunciate le formazioni per il match del San Paolo: titolari Fabian Ruiz ed Elmas. Regini e non Colley nella Sampdoria, dal 1' anche Rigoni.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari A., Murillo, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Rigoni, Quagliarella

Dopo la , tocca al Napoli scendere in campo nel terzo turno di . Dopo la sconfitta subita proprio contro i bianconeri, gli azzurri di Ancelotti cercano il riscatto tra le mura amiche. Vuole alzare la testa anche la Sampdoria, probabilmente la squadra più deludente in questo avvio di stagione.

Milik non convocato, Insigne non al meglio: Ancelotti propone il nuovo arrivato Lozano, con Llorente che partirà dalla panchina. A centrocampo c'è Elmas insieme a Fabian, mentre sugli esterni Callejon e Zielinski. Davanti a Meret spazio per Manolas e Koulibaly, con Mario Rui e Di Lorenzo terzini.

Sampdoria in campo con il 3-4-1-2, Quagliarella e il volto nuovo Rigoni in attacco. Sulla trequarti spazio per Caprari, mentre Bereszynski e Murru saranno i titolari sulle fasce. Ekdal e Linetty interni di centrocampo, mentre Ferrari, Murillo e Regini giocheranno in difesa. In porta Audero.