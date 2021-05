Napoli, record europeo per Elmas: è subentrato 29 volte

Il centrocampista macedone è il giocatore più subentrato d'Europa: su 32 gare giocate, ne ha cominciate 29 dalla panchina.

Una volta veniva chiamato 12esimo uomo: quel giocatore che non partiva quasi mai da titolare ma che l'allenatore gettava sempre nella mischia a partita in corso. Ecco, il ritratto perfetto di Eljif Elmas, fedelissimo di Gennaro Gattuso, pur non essendo quasi mai un titolare.

Il calciatore macedone in questa stagione di Serie A ha totalizzato 32 presenze, ma giocandone ben 29 da subentrante. Gattuso lo ha schierato da titolare soltanto tre volte, ma in un certo senso lo ha sempre considerato un giocatore fondamentale per il suo Napoli.

Si tratta di un primato a livello europeo: Elmas è il giocatore che è entrato più volte dalla panchina. Al secondo posto Sven Schipplock (25), al terzo posto Akpa Akpro e Trincão (24).

Una pedina preziosa per Gattuso, che però ha trovato in Zielinski un giocatore inamovibile quest'anno nella posizione di trequartista, ruolo che poi quasi sempre ricopre Elmas nella ripresa.