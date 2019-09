Napoli, Milik non recupera dall'infortunio: salterà anche Sampdoria e Liverpool

Slitta ancora il rientro di Milik, fermo dal 10 agosto per un infortunio muscolare. L'attaccante polacco salterà anche Napoli-Liverpool.

Niente da fare per Arkadiusz Milik che, dopo il consulto della scorsa settimana in , deve ancora rinviare il suo debutto ufficiale in questa stagione.

L'attaccante del , fermo ormai dal 10 agosto per un problema muscolare, secondo 'Sky Sport' infatti sarà costretto a saltare anche le due prossime gare contro e dopo aver già saltato le prime due partite di campionato contro e .

Il medico polacco ha consigliato prudenza nel processo di recupero e dunque Milik tornerà ad allenarsi col gruppo solo a partire da lunedì prossimo. Troppo tardi per sperare almeno in una convocazione in vista di Napoli-Liverpool.

Dopo un'estate travagliata, insomma, continua il momento poco felice per Milik che adesso dovrà guardarsi dalla concorrenza interna dei nuovi acquisti Lozano e Llorente.

Nuovi acquisti che, a differenza di Milik, saranno regolarmente a disposizione di Ancelotti per le prossime due gare e consentiranno al tecnico di non risentire troppo dell'assenza del polacco.

Restano invece da valutare le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito acciaccato dalla gara contro la Juventus e che ancora oggi si è allenato a parte.