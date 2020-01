Napoli-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida l'Inter nel posticipo serale della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 18ª giornata di si chiude con il posticipo serale del giorno dell'Epifania, che propone il big match fra il di Gennaro Gattuso e l' di Antonio Conte. I nerazzurri, primi in classifica assieme alla a quota 42 punti, con un cammino di 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, sono chiamati dunque subito a una verifica nel primo impegno ufficiale del 2020.

Di fronte i partenopei, desiderosi di riscattarsi dopo una prima parte di stagione deludente per quanto riguarda il campionato, chiuso dalla squadra azzurra all'8° posto con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Proprio i risultati non soddisfacenti hanno indotto il presidente Aurelio De Laurentiis a interrompere il rapporto con Carlo Ancelotti e ad affidarsi al suo posto a Gennaro Gattuso.

I campani conducono sul piano statistico nei 73 precedenti in Serie A disputati in casa, con un bilancio di 37 vittorie, 19 pareggi e 17 vittorie nerazzurre. L'ultima vittoria dell'Inter al San Paolo risale a quasi 22 anni fa: era infatti il 18 ottobre del 1997 quando i milanesi di Gigi Simoni superarono 2-0 la squadra guidata da Carlo Mazzone con un goal di Galante e un'autorete di Turrini.

L'ultimo k.o. dell'Inter in trasferta risale alla scorsa stagione, quando i nerazzurri sono usciti sconfitti proprio contro il Napoli per 1-4. I partenopei in questo campionato hanno tirato in porta più dell'Inter (341 conclusioni contro 283), i campani hanno segnato 9 goal in meno dei rivali (27 reti contro le 36 dei nerazzurri). Il Napoli è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 partite disputate, l'Inter invece ha rimediato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Il polacco Arkadiusz Milik, che non ha mai trovato la rete in 4 confronti in Serie A con i nerazzurri, è il giocatore più prolifico dei partenopei con 6 goal, mentre il belga Romelu Lukaku, re dei bomber per goal in trasferta (8) è il miglior marcatore dei nerazzurri con un bottino di 12 centri complessivi. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-INTER

Napoli-Inter si disputerà la sera di lunedì 6 gennaio 2020, giorno dell'Epifania, nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è in programma per le ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il big match Napoli-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e le interviste ai protagonisi in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di vedere la sfida Napoli-Inter anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS.

Un'alternativa valida è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Gattuso si affiderà nuovamente al 4-3-3, con la riproposizione del tridente con Milik centravanti e Callejón e Insigne esterni offensivi. A centrocampo dovrebbe essere regolarmente della partita Fabian Ruiz, che sarà impiegato in cabina di regia nonostante sia stato debilitato in settimana dalla febbre. Accanto allo spagnolo agiranno Allan e Zielinski, che saranno le due mezzali. La vera emergenza è in difesa, visto che Koulibaly e Maksimovic sono infortunati, come Malcuit e Ghoulam. Al centro potrebbe essere spostato Di Lorenzo accanto a Manolas, con in questo caso l'inserimento di Hysaj a destra e Mario Rui sulla corsia mancina. L'alternativa è l'innesto da centrale di Luperto, che consentirebbe all'ex di giocare nel classico ruolo di laterale destro.

Recuperi importanti per Conte in attacco e a centrocampo. Davanti, oltre a Lautaro Martínez, nuovamente schierabile dopo aver scontato il turno di squalifica, torna a disposizione El Niño Maravilla Alexis Sánchez, ma sarà Lukaku a far coppia con l'argentino. A centrocampo in mezzo si rivedranno dal 1' Brozovic in regia e probabilmente Sensi da mezzala sinistra, il primo dopo il turno di stop, il secondo pienamente ristabilito dopo l'infortunio. Da mezzala sinistra potrebbe essere impiegato invece Gagliardini, favorito su Vecino, mentre Barella, appena rientrato in gruppo, in caso di convocazione partirebbe con ogni probabilità dalla panchina. In difesa è vivo il ballottaggio fra Bastoni, favorito, e Godin, per completare la linea difensiva a tre con Skriniar e De Vrij.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martínez.