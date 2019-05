Napoli, Insigne rischia la fascia: i dubbi di De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe sollevato dubbi sulla personalità di Lorenzo Insigne, che ora potrebbe perdere la fascia.

Se da una parte sembra tornato il sereno sul futuro di Lorenzo Insigne, dall'altra il sembra aver sollevato dubbi sul ruolo del capitano azzurro, che ora potrebbe perdere la fascia.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe sollevato più di un dubbio sulla personalità di Lorenzo Insigne in qualità di capitano. Una fascia pesante quella del Napoli, che potrebbe aver condizionato il rendimento del numero 24 in questi ultimi mesi.

Il patron non ha comunque intenzione di entrare in questioni tecniche o di campo, dunque nessun ultimatum in vista: il suo parere potrebbe soltanto influenzare lo staff nella decisione finale.

Nel frattempo l'incontro tra Mino Raiola e lo stesso De Laurentiis sembra aver dato esiti positivi nei giorni scorsi: si va dunque verso la permanenza al Napoli fino al 2022 nonostante i malumori del San Paolo.