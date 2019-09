Napoli-Cagliari, Koulibaly espulso per proteste: rosso diretto

Serata da dimenticare per il che, oltre alla sconfitta casalinga, contro il perde anche Kalidou Koulibaly che sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato contro il .

Il difensore senegalese è stato espulso nel finale della gara quando, dopo il goal del Cagliari, ha protestato in modo veemente con l'arbitro per una presunta trattenuta su Llorente.

Il direttore di gara a quel punto ha estratto il rosso diretto, scelta che Ancelotti intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita ha mostrato di non condividere troppo.

"Non so cosa abbia detto Koulibaly all'arbitro ma tutti questi cartellini mi sembrano strani, dato che se c'è una squadra che ha giocato duro stasera non era il Napoli".